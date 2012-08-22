〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及三日低位,供给充沛

香港已公布经济指标--2017/2/28
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透新加坡8月22日电---周三亚洲石脑油价格跌至四日低位每吨954.50美元,裂解价差跌至三日低位每吨97.55美元,受供给充沛打压.
也门的Aden Refinery向嘉能可售出6-8万吨石脑油,船期为8月下半月和9月上半月.交易商称,这是该公司至少九个月来首次出售现货.
与此同时,预计下个月有90万吨来自西方的船货运抵亚洲.
"主要是供应问题,没有买入任何现货船货的台塑也影响了市场."新加坡一交易员称,其确认这家台湾炼厂将不会买入10月现货.
台塑是亚洲大型石脑油买家,因裂解厂断供和维修,已经几个月没有买入现货石脑油了.
上一次该公司买入公开规格石脑油,还是买入的5月船货.
8月15日台塑关闭年产能103万吨的2号裂解装置,进行为期30天的检修.
亚洲汽油裂解价差跌3%至三周低位每桶10.99美元,因印尼季节性需求高峰趋淡后,需求减少.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速
路透香港2月28日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高，按月升幅比12月份亦有所加快；月内租金指数亦连续两个月反弹。