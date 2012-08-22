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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 20:30 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及三日低位,供给充沛

路透新加坡8月22日电---周三亚洲石脑油价格跌至四日低位每吨954.50美元,裂解价差跌至三日低位每吨97.55美元,受供给充沛打压.

也门的Aden Refinery向嘉能可售出6-8万吨石脑油,船期为8月下半月和9月上半月.交易商称,这是该公司至少九个月来首次出售现货.

与此同时,预计下个月有90万吨来自西方的船货运抵亚洲.

"主要是供应问题,没有买入任何现货船货的台塑也影响了市场."新加坡一交易员称,其确认这家台湾炼厂将不会买入10月现货.

台塑是亚洲大型石脑油买家,因裂解厂断供和维修,已经几个月没有买入现货石脑油了.

上一次该公司买入公开规格石脑油,还是买入的5月船货.

8月15日台塑关闭年产能103万吨的2号裂解装置,进行为期30天的检修.

亚洲汽油裂解价差跌3%至三周低位每桶10.99美元,因印尼季节性需求高峰趋淡后,需求减少.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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