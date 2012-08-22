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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 20:54 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场持稳,交投清淡

路透新加坡8月22日电---亚洲燃料油市场周三持稳,即期跨月价差保持在相似于前一日的坚挺水平.

路透数据显示,0830GMT亚洲收盘时,9月/10月跨月价差持平于每吨逆价差2.38美元.

不过该合约到1030GMT时报2.50-2.75美元之间.交易员表示,洲际交易所(ICE)中该合约至少成交12.5万吨.

实货交易窗口中有一笔180-cst燃料油、一笔380-cst燃料油成交,之前经历了四个淡静的交易日.成交价较低,这也令两个级别燃料油的现货升水走弱.

180-cst品级燃料油升水下跌0.30美元至每吨1.90美元.380-cst升水下跌0.40美元至2.10美元.

台湾台塑石化(6505.TW)出售1万吨热解燃料油(PFO)给Gunvor,于9月4-6日装运,价格为离岸价(FOB)较新加坡报价每吨升水75-80美元.

台塑还出售3.5万吨高硫燃料油给Gunvor,于9月4-6日装运,价格为FOB价每吨较新加坡报价贴水约50美元.

--编译 王洋;审校 田建华

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