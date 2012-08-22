版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 23日 星期四 07:40 BJT

****主要国家经济指标预测--8月23日****

路透8月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------------------------------------------------

8月23日(四)

0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.5%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差22.46

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 43.6 43.4

服务业PMI 49.9 50.0

综合PMI -- 47.9

0728 德国制造业PMI 8月初值 43.4 43.0

服务业PMI 50.0 50.3

综合PMI -- 47.3

0758 欧元区制造业PMI 8月初值 44.1 44.0

服务业PMI 47.6 47.9

综合PMI 46.5 46.5

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 15 11

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月18日当周 36.5 36.6

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.375

续请失业金人数(万人) 8月11日当周 330.0 330.5

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 51.2 51.4

1400 欧元区消费者信心指数 8月 负21.75 负21.6

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +3.7%

1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 36.5 35.0

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 7月 顺差0.33 顺差3.31

(年度) 逆差8.2 逆差7.5

进口(亿新西兰元) 38.6 38.7

出口(亿新西兰元) 39.0 42

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 负2

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

----------------------------------------------------------------------------

8月22日(三)

1100 美国抵押贷款指数 8月17日当周 821.3 --

再融资指数 4,609.9 --

1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 -0.4% +0.1%

扣除汽车零售销售(较前月) -0.4% +0.2%

1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 447 452 (完)

--整理 李春喜;审校 张明钧

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐