主要国家经济指标预测--8月23日****

美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交易，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透8月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月23日(四)
0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.5%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差22.46
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 43.6 43.4
服务业PMI 49.9 50.0
综合PMI -- 47.9
0728 德国制造业PMI 8月初值 43.4 43.0
服务业PMI 50.0 50.3
综合PMI -- 47.3
0758 欧元区制造业PMI 8月初值 44.1 44.0
服务业PMI 47.6 47.9
综合PMI 46.5 46.5
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 15 11
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月18日当周 36.5 36.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.375
续请失业金人数(万人) 8月11日当周 330.0 330.5
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 51.2 51.4
1400 欧元区消费者信心指数 8月 负21.75 负21.6
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.7%
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 36.5 35.0
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 7月 顺差0.33 顺差3.31
(年度) 逆差8.2 逆差7.5
进口(亿新西兰元) 38.6 38.7
出口(亿新西兰元) 39.0 42
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 负2
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月22日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月17日当周 821.3 --
再融资指数 4,609.9 --
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 -0.4% +0.1%
扣除汽车零售销售(较前月) -0.4% +0.2%
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 447 452 (完)
--整理 李春喜;审校 张明钧
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交易，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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