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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 22:06 BJT

〔标题新闻〕索尼<6758.T>当前考虑在一瑞典移动电话工厂进行数以百计的裁员--报导

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JMDCT]

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