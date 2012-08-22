〔美国热股〕惠普盘初下跌逾2%,预计将公布第三季亏损

香港房地产：1月私人住宅楼价连升10个月续创新高，租金继续扬升
路透香港2月28日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高，按月升幅比12月份亦有所加快；月内租金指数亦连续两个月反弹。
路透8月22日电---惠普(HPQ.N)预计将公布第三季季度亏损.
惠普周三盘初下跌2.06%,报19.52美元.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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路透香港2月28日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高，按月升幅比12月份亦有所加快；月内租金指数亦连续两个月反弹。
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