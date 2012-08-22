〔欧洲汇市〕英镑/美元接近三个月高位,因对欧洲央行采取行动持乐观态度

* 英镑兑美元接近5月来最高

* 欧洲央行将采取行动的传言提振英镑升穿关键技术水准

* 但对英国经济的忧虑限制涨幅

路透伦敦8月22日电---英镑兑美元周三在触及三个月高位后企稳,因市场预期欧洲央行将采取行动遏制欧债危机.

交易商称,受一大型美国投资者的需求提振,并表示,英镑周二升穿关键技术水准激励投资者买入.

英镑兑美元GBP=D4尾盘基本持稳在1.5783美元,稍早攀升至5月底以来最高1.5818美元.英镑/美元周二收在200日移动均线和100日移动均线之上,200日移动均线的切入位目前在1.5723美元,100日均线的切入位在1.5746美元.

不过,分析师称,对英国疲弱经济前景的担忧与日俱增,可能限制英镑的升势.且市场人士可能在1.5800美元之上锁定获利.

"市场人士寻找合适重新卖出英镑兑美元的水平...90%的投资者看空英国经济,"法国兴业汇率策略师Kit Juckes表示.

交易商表示,英镑兑美元突破1.5810美元后触发止损买单,扶助英镑扩大涨幅.但交易商也预期英镑难以突破据称在1.5850英镑的期权障碍,该水平大致是5月22日所及高位.

周三,英国央行决策者普森告诉BBC,英国经济停滞不前,如果欧元区情势恶化,或如果欧元区解体,将给英国经济造成严重拖累.

英镑投资者还将关注周五将公布的第二季GDP终值,预计该数据将被上修,初值为萎缩0.7%.

分析师表示,GDP数据被上修的预期扶助英镑,但多数好消息已被消化,进一步涨势可能不大.

欧元兑英镑EURGBP=D4小跌0.1%,报0.7892英镑,此前曾升到0.7910英镑的两周高位.

大部分分析师预期,欧元兑英镑涨势会遭限制,可能会守在8月初高位0.7963英镑下方,因欧洲央行购债行动的有效性仍不确定,且市场担心欧元区经济疲软.(完)

--编译 母红;审校 李军

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