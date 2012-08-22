〔全球金市〕铂金创下三个半月高位,南非爆发劳工骚乱令市场忧虑供给

* 铂金在过去五个交易日大涨9%

* 南非劳工骚乱,料造成2012年铂金供应过剩减半

* 金价在五日连涨后下跌,欧洲期望看似过度

路透纽约8月22日电---铂金(白金)周三上涨1%至三个半月高位,之前有迹象显示主要生产国南非劳工骚乱的影响扩散,引发投资者担心供给.而黄金在经历近期上涨后,因获利了结下滑.

1800 GMT,美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1738848]

美联储会议记录公布后,黄金升向每盎司1,650美元,因寄望美联储很快放宽政策.

铂金连续第五天上涨,投资者押注低工资、生活状况恶劣以及收入差距将导致南非铂金矿爆发新的动乱.南非占全球铂金储量的80%左右.

最大铂金生产商Anglo American Platinum(AMSJ.J)周三收到南非工人的加薪要求.其它矿业企业也受到停工的干扰,此前全球第三大生产商Lonmin(LMI.L)旗下一处矿区爆发暴力冲突,造成44人死亡.

黄金在历经五天上涨后下跌,期间主要受到欧洲央行(ECB)料采取行动救助西班牙和意大利的希望推动.

"当前多头对于近期将举行的多个会议期望过高,他们寄望于欧洲各级领导人将拿出令人信服的欧债危机解决方案,黄金的此轮涨势有些过度,"INTL FCStone金属分析师Edward Meir表示.

Meir称,对于希望有更实质性行动的投资者而言,欧洲央行采取的任何刺激措施预计都将诶证明力度不够.

1745GMT,现货铂金XPT=上涨1.1%,报每盎司1,516.87美元,稍早一度升至1,524.50美元,这是5月8日迄今最高.

铂金价格在过去五个交易日大涨了9%,为2011年10月迄今最高五日涨幅.

"铂金方面,我们预计南非发生的事件,可能导致2012年的市场供应过剩至少减半."LGT Capital Management分析师Bayram Dincer表示.

在南非新近发生的劳工骚乱事件前,分析师曾预计今年铂金市场将产生40万盎司的过剩供应,这相当于整体净需求的近7%.

其它金属方面,现货金XAU=下跌0.09美元,报每盎司1,637.80美元,过去五个交易日内上涨了近2%.

现货银XAG=攀升0.5%,至每盎司29.48美元.现货钯金XPD=上扬1%,报626.25美元.

-------------------------1945GMT-----------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1640.50 -2.40 -0.1 1636.30 1647.60 86,799

COMEX白银期货 SIN2 29.556 0.128 0.4 29.170 29.595 34,020

COMEX铂金期货 PLN2 1526.50 18.70 1.2 1505.10 1530.60 9,604

COMEX钯金期货 PAU2 628.75 4.55 0.7 621.15 634.70 3,212

现货金 XAU= 1637.80 -0.09 0.0 1635.03 1644.80

现货银 XAG= 29.480 0.160 0.5 29.250 29.640

现货铂金 XPT= 1516.87 16.97 1.1 1509.50 1524.50

现货钯金 XPD= 626.25 6.25 1.0 625.00 632.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=