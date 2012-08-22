〔纽约期市〕原糖期货上扬,尽管面临巴西收割压力

路透纽约/伦敦8月22日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周三一度回到20美分上方,扳回部分上日跌幅,不过交易商预计价格将面临压力,因乾旱天气将加快巴西的收割进度.

可可跌至逾三周最低水准,交易商监控西非主要作物的生长状况.咖啡期货亦下挫.

原糖期货在周二时曾下跌超过3%,且14日相对强弱指标滑入技术超卖水平.稍晚巴西收割进展数据(预计为偏空)将会公布.

"天气预报仍显示,至少到9月中旬都将保持乾旱,甘蔗压榨正在快速进行,因此作物收割初始阶段较严重的延迟,将会得到弥补."Sucden糖研究部主管Emmanuel Jayet称.

"因此,甘蔗压榨预估数据可能将会上修."Jayet说.

行业组织Unica本周稍晚将公布巴西甘蔗压榨数据.

ICE指标10月原糖期货SBc1攀升0.16美分,或0.8%,报每磅19.94美分,之前一度触及盘中高位20.18美分,为内移日.该合约曾在周二触及19.75美分水准,是6月8日迄今最低.

ICE数据显示,未平仓量连续第四天攀升,截至8月21日,达到超过69万口,为近两个月来最高水平.

伦敦10月白糖期货LSUc1上涨3.40美元,或0.6%,报每吨551.30美元,其较原糖升水持续收窄,触及每吨110美元左右的三个月低位.

ICE-12月可可期货CCc2收低53美元,或2.2%,报每吨2,380美元,为7月30日迄今最低收盘位.该合约自上周触及的九个月高位2,501美元一路下滑.

伦敦12月可可期货LCCc2收低26英镑,或1.6%,报每吨1,584英镑,是7月27日至今最低结算价.

阿拉比卡咖啡下滑,因巴西乾旱天气也为咖啡收割进程助力.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收跌2.10美分,或1.3%,报每磅1.6210美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌28美元,或1.3%,收报每吨2,081美元.(完)