〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,五日连涨纪录告破

标题新闻：秘鲁央行周三开始将降低本币及外币存款准备金要求，以在全球利率上升之际刺激信贷
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路透芝加哥8月22日电---美国小麦期货周三下跌,终止连续五天上涨的手头,交易商称小麦价格因获利了结和加拿大产量强劲的预期所拖累.
加拿大统计局数据显示,该国农户预计将收获2,700万吨小麦,这是1996年迄今第二高的产量.
澳洲干热地区将迎来降雨,也令价格承压.
未来两个月,澳洲谷物种植带西部地区降雨超过平均水平的机率有70%,这对于作物生长而言至关重要.
分析师预期美国农业部(USDA)周四将公布的一周小麦出口量将在40-55万吨,高于前周的396,700吨.
罗萨里奥谷物交易所表示,阿根廷2012/13年小麦种植面积预计将在360万英亩.与之前的预估无变化.
9月小麦期货WU2结算价收低4美分,报每蒲式耳8.96-1/2美元.
今日小麦预估成交量为81,894口.(完)
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--编译 洪曦;审校 母红
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* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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