〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,五日连涨纪录告破

路透芝加哥8月22日电---美国小麦期货周三下跌,终止连续五天上涨的手头,交易商称小麦价格因获利了结和加拿大产量强劲的预期所拖累.

加拿大统计局数据显示,该国农户预计将收获2,700万吨小麦,这是1996年迄今第二高的产量.

澳洲干热地区将迎来降雨,也令价格承压.

未来两个月,澳洲谷物种植带西部地区降雨超过平均水平的机率有70%,这对于作物生长而言至关重要.

分析师预期美国农业部(USDA)周四将公布的一周小麦出口量将在40-55万吨,高于前周的396,700吨.

罗萨里奥谷物交易所表示,阿根廷2012/13年小麦种植面积预计将在360万英亩.与之前的预估无变化.

9月小麦期货WU2结算价收低4美分,报每蒲式耳8.96-1/2美元.

今日小麦预估成交量为81,894口.(完)

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