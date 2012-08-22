〔美国债市〕公债收益率下降,FED会议记录显示新一轮宽松政策已不远

路透纽约8月22日电---美国公债收益率周三跌至逾一周最低水准,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月会议记录显示,联储意欲推出新的货币刺激政策来支撑经济.

会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1738848].

在此之前,美国公债在过去的一个月内大幅下跌,因美联储8月会议后公布的经济数据改善,令投资者减少了有关联储将在9月会议推出新公债购买计划的押注.

"市场(本来)已经排除了第三套量化宽松政策(QE3)的一部分可能性,"ING Investment Management固定收益宏观策略部门主管Robert Robis表示.

这也就是说,会议记录表明联储希望在未来几个月保持最大化的政策灵活性,并且"如果美联储准备推行新QE方案,那么在9月推出的可能性最大,因为如果等到10月份会议,时间将非常接近大选."Robis补充道.