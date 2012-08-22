〔纽约汇市〕美元全线下挫,美联储表态希望推出新刺激方案带来压力

* 美联储有意很快推出新措施,欧元升至七周新高

* 美国楼市数据令人失望,稍早已给予欧元助力

* 市场臆测欧洲央行将采取行动,或刺激欧元需求

路透纽约8月22日电---美元周三全面下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)称准备"很快"推出更多货币刺激政策,除非经济出现相当大幅度的改善.

美联储公布最新会议记录后,欧元兑美元升至七周新高;日圆兑美元涨至一周高位.澳元兑美元则转跌为升.

7月31日-8月1日的会议记录显示,联储官员明确表示,对当前经济前景很不满意.[ID:nSB1738848].美联储8月会议后,有一系列正面经济数据公布.

额外刺激计划很有可能以第三轮公债购买的形式(或量化宽松)出现,相当于印钞,会稀释美元价值.

根据路透数据,欧元兑美元EUR=触及1.2538美元,为7月5日迄今最高水准,之后回落到1.2525美元,日内仍上涨0.44%.

美元兑日圆JPY=下跌1.05%,报78.50日圆,为逾一周低位.美元自周一触及的五周高位下降.

"会议记录(立场)是对通胀相当温和,但市场和经济数据均已好转很多..."瑞士信贷银行分析师 Dana Saporta表示."看到美联储指出市场具有承受更大规模资产购买的能力,这很有趣."

近几周来,人们愈发预期欧洲央行(ECB)将在9月6日的下次政策会议上宣布买债计划,借以降低西班牙和意大利公债收益率.一些分析师认为,这将会进一步推高欧元.

"主要问题是,欧洲央行是否会开始购买二线国家公债...过去几周以来,由于人们提防强有力的方案推出,市场中可见对欧元的空头回补."丹麦丹斯克银行货币研究部门主管Arne Lohmann Rasmussen表示.