〔加拿大股市〕微升,受美联储会议记录和金矿股上涨力撑

标题新闻：秘鲁央行周三开始将降低本币及外币存款准备金要求，以在全球利率上升之际刺激信贷
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路透多伦多8月22日电---加拿大主要股指周三微升,受助于美国联邦储备理事会(美联储, FED)称将推出新一轮货币刺激政策的迹象;且黄金矿商类股上涨也抵消了银行和能源类企业下跌的影响.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1738848].
美联储会议记录,盖过了加拿大央行总裁卡尼对一系列话题发表的观点的作用,其中包括加元升值对出口的影响.
美联储政策制定委员会下次会议将在9月12-13日召开.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高2.07点,或0.02%,报12,118.99点.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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