版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 23日 星期四 04:59 BJT

〔加拿大股市〕微升,受美联储会议记录和金矿股上涨力撑

路透多伦多8月22日电---加拿大主要股指周三微升,受助于美国联邦储备理事会(美联储, FED)称将推出新一轮货币刺激政策的迹象;且黄金矿商类股上涨也抵消了银行和能源类企业下跌的影响.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1738848].

美联储会议记录,盖过了加拿大央行总裁卡尼对一系列话题发表的观点的作用,其中包括加元升值对出口的影响.

美联储政策制定委员会下次会议将在9月12-13日召开.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高2.07点,或0.02%,报12,118.99点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐