〔国际油市〕油价攀升,受美联储会议记录和美国库存减少带动

* 会议记录显示可能很快推出更多刺激措施,支撑油价

* 供应忧虑持续,因伊朗问题和叙利亚争端

* EIA公布上周美国原油库存大降

路透纽约8月22日电---原油期价周三上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示可能很快推出更多刺激措施,且美国原油库存大幅减少,抵消了此间市场对欧债危机的担忧.

美联储公布8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1738848]之后,布兰特原油期货和美国原油期货扩大升幅.

美联储会议记录公布后,美元大跌,美元计价商品获得提振.

美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存减少541万桶,远高于市场预计的减少40万桶,带动原油期货走强.

周二,美国石油协会(API)也公布,上周原油库存减少600万桶.

热带风暴Isaac的中心正逼近加勒比海,预计将形成飓风,因可能威胁美国墨西哥湾的能源生产,这对原油期货也有支撑.

叙利亚的武装冲突和对伊朗核计划的争端继续令市场担心该地区供应受扰.

10月布兰特原油期货LCOV2升0.27美元,报每桶114.91美元,盘中触及113.53美元低点,日高报115.27,低于周二高位115.58美元.

美国10月原油期货CLc1收高0.42美元,结算价报每桶97.26美元,高于200日移动均线切入位96.74美元,并为5月7日来最高结算价.

美国取暖油期货HOc1小幅收高,汽油期货RBc1结算价升约0.04美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 97.26 0.42 0.4% 96.26 97.54 208,279 33,070

11月原油 97.55 0.38 0.4% 96.59 97.82 39,258 220,192

9月RBOB汽油 3.1042 0.0390 1.3% 3.0425 3.1154 29,657 37,942

10月RBOB汽油 2.9382 0.0314 1.1% 2.8849 2.9464 44,312 37,166

9月取暖油 3.1287 0.0044 0.1% 3.1038 3.1373 31,557 34,133

10月取暖油 3.1372 0.0055 0.2% 3.1124 3.1450 41,604 31,168

ICE合约

10月布兰特 114.91 0.27 0.2% 113.53 115.27 195,062 172,395

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 412,067 502,822 525,379 1,470,157 -154

汽油 131,406 97,278 133,615 290,723 -178

取暖油 128,051 105,124 137,058 330,368 7,763 (完)