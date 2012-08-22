澳新经济指标预测--8月23日-8月30日****

美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交易，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透8月23日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月20日当周--------------------------------
8月23日(四)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 7月 -- 顺差3.31
(年度) -- 逆差7.5
进口(亿新西兰元) -- 38.7
出口(亿新西兰元) -- 42
8月24日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
8月27日(一)
暂无重要经济数据.
8月28日(二)
暂无重要经济数据.
8月29日(三)
0130 澳洲建筑完工价值 第二季 -- +5.5%
2245 新西兰建筑许可 7月 -- +5.7%
8月30日(四)
0130 澳洲资本支出 第二季 -- +6.1%
0130 澳洲建筑许可 7月 -- -2.5%(完)
--编译 张涛;审校 张荻
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交易，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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