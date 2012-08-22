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亚洲 | 2012年 8月 23日 星期四 06:12 BJT

****澳新经济指标预测--8月23日-8月30日****

路透8月23日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月20日当周--------------------------------

8月23日(四)

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 7月 -- 顺差3.31

(年度) -- 逆差7.5

进口(亿新西兰元) -- 38.7

出口(亿新西兰元) -- 42

8月24日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------8月27日当周--------------------------------

8月27日(一)

暂无重要经济数据.

8月28日(二)

暂无重要经济数据.

8月29日(三)

0130 澳洲建筑完工价值 第二季 -- +5.5%

2245 新西兰建筑许可 7月 -- +5.7%

8月30日(四)

0130 澳洲资本支出 第二季 -- +6.1%

0130 澳洲建筑许可 7月 -- -2.5%(完)

--编译 张涛;审校 张荻

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