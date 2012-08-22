《美国FED焦点》会议记录显示若经济未大幅改善,联储或很快放宽政策

* 美联储认为欧债危机和美国财政悬崖带来下行风险

* 联储考虑推后首次升息时间,并推迟作出决定

* 正在积极考虑实施灵活的资产购买计划

路透华盛顿8月22日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.

会议记录称,决策者明确表示,对当前的经济前景很不满意,尽管在7月31日-8月1日的会议举行前,包括强于预期的7月就业数据等一系列令人振奋的经济数据尚未公布.

"多位委员认为,除非未来获得的信息指示经济复苏持续明显转强,否则进一步放宽货币政策很快将被证明是合理的."联储表示.