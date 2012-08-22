《美国重要政经日程》--8月23日

香港房地产：1月私人住宅楼价连升10个月续创新高，租金继续扬升
路透香港2月28日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高，按月升幅比12月份亦有所加快；月内租金指数亦连续两个月反弹。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数.
1230 - 农业部公布一周出口销售.
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率.
1400 - 联邦住房金融局公布6月房屋价格指数.
1400 - 商务部公布6月独栋房屋销售.
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量.
1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售;宣布两年期、五年期和七年期公债标售.
1700 - 财政部标售五年期通膨保值债券(TIPS).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
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路透香港2月28日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高，按月升幅比12月份亦有所加快；月内租金指数亦连续两个月反弹。
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