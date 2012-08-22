《美国重要政经日程》--8月23日

香港房地产：1月私人住宅楼价连升10个月续创新高，租金继续扬升

路透香港2月28日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高，按月升幅比12月份亦有所加快；月内租金指数亦连续两个月反弹。