《欧洲政经焦点》欧元集团主席为希腊延长国际救援的可能保留希望

* 欧元集团主席贾克称是否给予希腊更多时间要看国际贷款人的审查结果

* 贾克称不赞成第三次救助希腊

* 希腊总理称希腊需要"喘息空间"

* 梅克尔周五会谈料不会作出任何决定

路透雅典8月22日电---欧元集团主席贾克为希腊获得更多时间来推行撙节措施的可能性留出空间,但警告该国这是避免破产的"最后机会".

希腊正为再争取两年时间以实现预算目标而四处游说.希腊经济衰退已进入第五个年头,为获得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二笔1,300亿欧元救助,曾承诺将实现预算目标.

贾克周二出访雅典,成为新保守派领头的政府6月执政以来访问该国官阶最高的欧洲领导人.希腊新政府上台后承诺履行为接受援助而作出的撙节誓言,但寻求更多时间来实现预算目标.

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)请求给予"喘息空间",但遭到荷兰和德国的反对.贾克则表示是否决定给予更多时间,要看欧盟和IMF对希腊履行承诺进展的评估结果.