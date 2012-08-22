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亚洲 | 2012年 8月 23日 星期四 06:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月22日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.63 +1.28 +2.31 2772031

搜狐 (SOHU.O) 42.37 +2.56 +6.43 1691529

网易 (NTES.O) 48.78 +0.28 +0.58 368637

百度 (BIDU.O) 122.80 -0.60 -0.49 8240688

亚信科技 ASIA.O 12.19 +0.06 +0.49 213984

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.40 -0.25 -1.71 1567954

联电 (UMC.N) 2.07 +0.00 +0.00 615710

日月光 (ASX.N) 3.68 -0.06 -1.60 154586

矽品精密 (SPIL.O) 5.59 -0.08 -1.41 785898

和信超媒体 (GIGM.O) 1.10 +0.00 +0.25 38388

友达 (AUO.N) 3.20 +0.13 +4.23 227138

中华电信 (CHT.N) 30.06 -0.06 -0.20 31688

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.59 -0.07 -0.17 491737

香港

中国移动 (CHL.N) 53.24 +0.11 +0.21 158048

中国联通 (CHU.N) 16.05 +0.10 +0.63 292153

中国电信 (CHA.N) 56.24 +4.68 +9.08 119277

中芯国际 (SMI.N) 1.86 -0.03 -1.59 15281

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.80 -0.08 -2.06 5080

(完)

--整理 吴云凌

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