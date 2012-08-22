《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月22日

美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交易，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 56.63 +1.28 +2.31 2772031
搜狐 (SOHU.O) 42.37 +2.56 +6.43 1691529
网易 (NTES.O) 48.78 +0.28 +0.58 368637
百度 (BIDU.O) 122.80 -0.60 -0.49 8240688
亚信科技 ASIA.O 12.19 +0.06 +0.49 213984
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.40 -0.25 -1.71 1567954
联电 (UMC.N) 2.07 +0.00 +0.00 615710
日月光 (ASX.N) 3.68 -0.06 -1.60 154586
矽品精密 (SPIL.O) 5.59 -0.08 -1.41 785898
和信超媒体 (GIGM.O) 1.10 +0.00 +0.25 38388
友达 (AUO.N) 3.20 +0.13 +4.23 227138
中华电信 (CHT.N) 30.06 -0.06 -0.20 31688
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.59 -0.07 -0.17 491737
香港
中国移动 (CHL.N) 53.24 +0.11 +0.21 158048
中国联通 (CHU.N) 16.05 +0.10 +0.63 292153
中国电信 (CHA.N) 56.24 +4.68 +9.08 119277
中芯国际 (SMI.N) 1.86 -0.03 -1.59 15281
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.80 -0.08 -2.06 5080
(完)
--整理 吴云凌
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交易，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选