〔纽约汇市〕美元全线下挫,美联储表态希望推出新刺激方案带来压力(更新版)

(新增文末收盘报价表格)

* 美联储有意很快推出新措施,欧元升至七周新高

* 美国楼市数据令人失望,稍早已给予欧元助力

* 市场臆测欧洲央行将采取行动,或刺激欧元需求

路透纽约8月22日电---美元周三全面下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)称准备"很快"推出更多货币刺激政策,除非经济出现相当大幅度的改善.

美联储公布最新会议记录后,欧元兑美元升至七周新高;日圆兑美元涨至一周高位.澳元兑美元则转跌为升.

7月31日-8月1日的会议记录显示,联储官员明确表示,对当前经济前景很不满意.[ID:nSB1738848].美联储8月会议后,有一系列正面经济数据公布.

额外刺激计划很有可能以第三轮公债购买的形式(或量化宽松)出现,相当于印钞,会稀释美元价值.

根据路透数据,欧元兑美元EUR=触及1.2538美元,为7月5日迄今最高水准,之后回落到1.2525美元,日内仍上涨0.44%.

美元兑日圆JPY=下跌1.05%,报78.50日圆,为逾一周低位.美元自周一触及的五周高位下降.

"会议记录(立场)是对通胀相当温和,但市场和经济数据均已好转很多..."瑞士信贷银行分析师 Dana Saporta表示."看到美联储指出市场具有承受更大规模资产购买的能力,这很有趣."

近几周来,人们愈发预期欧洲央行(ECB)将在9月6日的下次政策会议上宣布买债计划,借以降低西班牙和意大利公债收益率.一些分析师认为,这将会进一步推高欧元.

"主要问题是,欧洲央行是否会开始购买二线国家公债...过去几周以来,由于人们提防强有力的方案推出,市场中可见对欧元的空头回补."丹麦丹斯克银行货币研究部门主管Arne Lohmann Rasmussen表示.

丹斯克银行预计欧元将在三个月内升至1.27美元水平,因来自欧洲央行的积极政策将缓解欧元区债务忧虑,并促使投资者削减对该货币的空头押注.

稍早,美国成屋销售数据涨幅不及分析师预期,在美联储会议记录公布前造成一部分美元兑欧元卖盘.

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周三与欧元集团主席贾克会面,本周稍晚将同德国总理梅克尔和法国总统奥朗德(Francois Hollande)举行会谈.预计他将提出宽限希腊贯彻预算削减时间的想法.

"任何具有建设性的意见,会至少给希腊一个机会获得额外救助,将会进一步支撑欧元."德国商业银行外汇研究部主管Ulrich Leuchtmann称.

然而,他表示欧元或将难以太过超出1.20美元区域的中部,因为9月的一系列风险正在接近.

不过,德国总理梅克尔周三表示,周五同萨马拉斯的会面将不会有决议产生.

欧洲央行会议后,荷兰将在9月12日迎来大选,德国宪法法院也将在同一天裁决欧元区救助基金.欧盟各国财长则将在9月14-15日举行会议.

英国每日电讯报周一报导称,可以证实德国明镜周刊有关ECB专家正检视限制西班牙和意大利公债收益率计划的报导.

分析师警告称,市场日益猜测欧洲央行行动,已经提升了欧元需求,但如果ECB未能满足这些预期,未来投资者也有可能大失所望.

欧元兑日圆EURJPY=下跌0.62%,报98.28日圆,周二时曾触及七周高位.

日本7月出口创下六个月以来最大降幅,因对陷入债务危机的欧洲和对中国的出口均大幅减少,令人担心脆弱的经济复苏可能止步不前.[ID:nSB1737394].

澳元兑美元AUD=在美联储发布记录后逆转跌势,并上涨0.2%至盘中高位1.0517美元.澳元在盘中稍早时曾一度跌至1.0409美元,距离三周低位咫尺之遥.

部分交易商表示,澳元下跌的部分原因是全球最大矿商必和必拓(BHP.AX)称将推迟200亿美元的铜项目,因中国经济放缓.

中国方面的负面消息通常会令澳元承压,因澳洲同中国贸易往来紧密.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2526 1.2470 +0.45 -3.24 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.56 79.27 -0.90 +2.11 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 98.44 98.88 -0.44 -1.12 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9583 0.9626 -0.45 +2.21 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5880 1.5783 +0.61 +2.22 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9911 0.9891 +0.20 -2.77 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0503 1.0482 +0.20 +2.72 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2006 1.2009 -0.02 -1.14 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7886 0.7898 -0.15 -5.32 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8133 0.8108 +0.31 +4.48 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8592 5.8787 -0.33 -1.96 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3398 7.3320 +0.11 -5.14 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6340 6.6489 -0.22 -3.68 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.3117 8.2975 +0.17 -6.75 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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