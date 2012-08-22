〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下跌,因大涨后有获利了结

路透8月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌,因获利了结,本周稍早玉米价格上涨,因Pro Farmer的田间巡查报告预料玉米产量下降.

Pro Farmer中西部地区田间巡查显示,伊利诺斯州的玉米产量预期远低于均值,爱荷华州西南部的玉米产量料和上年一样.

路透访问11名分析师的调查显示,2012年玉米单产料为121.5蒲式耳/英亩,为16年低位,产量为105亿蒲式耳,为8年低点,收割百分比将为九年来最低.玉米产量预估较美国农业部(USDA)在8月的预估值低3%,较7月底路透访问分析师调查的预估值低6%.

一农业气象学家表示,预料本周稍晚美国中西部北部将有些许骤雨,周日和周一中西部大部份地区较大的降雨料对受乾旱影响的玉米和大豆提供最小的帮助,因作物即将成熟.

12月合约高于全部关键的移动均线.九日相对强弱指标报70.

12月玉米合约CZ2下跌4美分,结算价报8.34-3/4美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为240,457口.(完)

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