全球外汇市场8月23日主要消息

美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交易，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月22日(三)
2350 - 日本8月12-18日当周资本流动数据.
8月23日(四)
0330 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯出席新闻简报会.
0600 - 瑞士7月贸易收支.
0600 - 德国第二季国内生产总值(GDP).
0658 - 法国8月采购经理人指数(PMI)初值.
0728 - 德国8月PMI初值.
0758 - 欧元区8月PMI初值.
0800 - 挪威第二季GDP.
1000 - 英国工业联盟(CBI)8月零售销售差值.
1230 - 美国一周初请失业金人数.
1258 - 美国8月制造业PMI初值.
1400 - 美国7月新屋销售.
1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格.
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表.
2145 - 新西兰7月贸易收支/进口/出口.
2330 - 日本8月路透短观调查日本制造业景气判断指数.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
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路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交易，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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