版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 23日 星期四 06:51 BJT

全球外汇市场8月23日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月22日(三)

2350 - 日本8月12-18日当周资本流动数据.

8月23日(四)

0330 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯出席新闻简报会.

0600 - 瑞士7月贸易收支.

0600 - 德国第二季国内生产总值(GDP).

0658 - 法国8月采购经理人指数(PMI)初值.

0728 - 德国8月PMI初值.

0758 - 欧元区8月PMI初值.

0800 - 挪威第二季GDP.

1000 - 英国工业联盟(CBI)8月零售销售差值.

1230 - 美国一周初请失业金人数.

1258 - 美国8月制造业PMI初值.

1400 - 美国7月新屋销售.

1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格.

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表.

2145 - 新西兰7月贸易收支/进口/出口.

2330 - 日本8月路透短观调查日本制造业景气判断指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐