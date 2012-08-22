日韩经济指标预测--8月23日-8月30日****

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透8月23日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月20日当周--------------------------------
8月23日(四)
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 负2
8月24日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
8月26日(日)
2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 100
8月27日(一)
暂无重要经济数据.
8月28日(二)
2300 韩国经济经常账(亿美元) 7月 -- 36.8
8月29日(三)
2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -- +0.2%
2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 69
8月30日(四)
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -- +1.6%
(较前月) -- -1.3%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -- -0.2%
全国核心CPI(较上年同期) -- -0.2%
东京地区CPI(较上年同期) 8月 -- -0.8%
东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.6%
2330 日本失业率 7月 -- 4.3%
求职求才比 -- 0.82
2350 日本工业生产 7月初值 -- +0.4%
工业生产一个月预估 -- +4.5%
工业生产两个月预估 -- -0.6%
2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +1.6%
服务业产出(较前月) -- -0.4%
8月30-31日
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 47.9 (完)
--编译 张涛;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。