版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 23日 星期四 06:37 BJT

****日韩经济指标预测--8月23日-8月30日****

路透8月23日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月20日当周--------------------------------

8月23日(四)

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 负2

8月24日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------8月27日当周--------------------------------

8月26日(日)

2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 100

8月27日(一)

暂无重要经济数据.

8月28日(二)

2300 韩国经济经常账(亿美元) 7月 -- 36.8

8月29日(三)

2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -- +0.2%

2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 69

8月30日(四)

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -- +1.6%

(较前月) -- -1.3%

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -- -0.2%

全国核心CPI(较上年同期) -- -0.2%

东京地区CPI(较上年同期) 8月 -- -0.8%

东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.6%

2330 日本失业率 7月 -- 4.3%

求职求才比 -- 0.82

2350 日本工业生产 7月初值 -- +0.4%

工业生产一个月预估 -- +4.5%

工业生产两个月预估 -- -0.6%

2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- -0.4%

(较上年同期) -- +1.6%

服务业产出(较前月) -- -0.4%

8月30-31日

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 47.9 (完)

--编译 张涛;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐