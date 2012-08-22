〔货币市场〕美国利率期货上升,因美联储会议记录基调温和

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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路透纽约8月22日电---美国短期利率期货周三上涨,因交易商押注温美国联邦储备理事会(FED,美联储)上次会议记录可能预示未来几周可能出台更多刺激措施.
美联储7月31日至8月1日会议记录显示,"多位委员认为,除非未来获得的信息直指经济复苏,否则进一步放宽货币政策很快将被证明是合理的." [ID:nSB1738848]
在会议记录公布后,芝加哥期货交易所(CBOT)交易的利率期货显示,交易商认为美联储首次升息的时机是2014年9月,而先前的预期是2014年7月升息.
"许多美联储官员认为资产购买计划将有利于或者提振经济复苏.谈及继续降低较长期利率也令人感到意外.该会议记录明显支持推出第三轮量化宽松,"纽约Solaris资产管理公司的投资长Timothy Ghriskey表示.
2014年12月欧洲美元利率期货EDZ4最新报上涨8个基点至99.285,脱离99.300的日高.2016至2019年的欧洲美元利率期货也小幅上升.
指标三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=跌至0.43075%,这是去年10月末以来的最低水准.
无担保银行间贷款的主要指标三个月期EuriborEURIBOR3MD=降至0.31%,周二报0.318%.(完)
--编译 张涛;审校 吴云凌
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