《综述》美国7月成屋销售增加,但表明楼市复苏仍缓慢

香港房地产：1月私人住宅楼价连升10个月续创新高，租金继续扬升
路透香港2月28日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高，按月升幅比12月份亦有所加快；月内租金指数亦连续两个月反弹。
* 7月成屋销售增长2.3%
* 美国上周抵押贷款申请数量下滑
* 7月待售成屋增加
路透华盛顿8月22日电---美国7月成屋销售增长,得益于利率较低和就业增加.不过该数据仍表明楼市复苏缓慢,仅能为经济带来微弱的支持.
全美不动产协会(NAR)周三公布,7月成屋销售增长2.3%,年率为447万户.这一水平略低于分析师预期的452万户.
美国房屋市场在经历过2007-2009年衰退的低潮期后,今年已成为经济中的一个亮点.
NAR指出,上个月房屋价格较上年同期上涨,而且出售的止赎房产与贱卖房屋数量减少.
路透香港2月28日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高，按月升幅比12月份亦有所加快；月内租金指数亦连续两个月反弹。
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