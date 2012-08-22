《综述》美国7月成屋销售增加,但表明楼市复苏仍缓慢

* 7月成屋销售增长2.3%

* 美国上周抵押贷款申请数量下滑

* 7月待售成屋增加

路透华盛顿8月22日电---美国7月成屋销售增长,得益于利率较低和就业增加.不过该数据仍表明楼市复苏缓慢,仅能为经济带来微弱的支持.

全美不动产协会(NAR)周三公布,7月成屋销售增长2.3%,年率为447万户.这一水平略低于分析师预期的452万户.

美国房屋市场在经历过2007-2009年衰退的低潮期后,今年已成为经济中的一个亮点.