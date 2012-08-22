《美国上市公司业绩公布日程表》--8月23日

路透8月22日电---以下为标准普尔500企业中将于8月23日(周四)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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AMC Q2 2013 欧特克(Autodesk, Inc.) (ADSK.O) 0.49 19 0.44
BMO Q2 2012 Big Lots, Inc. (BIG) 0.41 15 0.50
AMC Q2 2013 Salesforce.com (CRM) 0.39 38 0.30
BMO Q3 2012 Hormel Foods Corp. (HRL) 0.41 10 0.36
BMO Q1 2013 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.49 14 0.42
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 孙茉莉;审校 张若琪
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