〔全球航运〕波罗的海运价指数上涨,因较大型船舶的运费率企稳

路透8月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI连跌31个交易日后周三上扬,因海岬型和巴拿马型船舶的运费趋稳.

波罗的海乾散货运价指数上涨3点或0.42%,至712点.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI连续10天下跌后回升,涨9点或0.83%至1,091点.该指数周二曾触及年内低点.

海岬型船舶日均获利周三增加75美元,至2,719美元.该船舶装载量通常为15万吨,主要运送铁矿石和煤炭.

铁矿石占到海岬型船舶海运量的约三分之一,经纪商称铁矿石价格走势仍是影响乾散货运费的一个关键因素.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI涨10点或1.2%,至843点.其日均获利今年累计下跌约49%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶和超灵便型船舶日均获利分别降至6,961和8,708美元.

一段时期以来,船只供应增加速度一直快于商品需求,市场普遍预期这将在今后数月压制乾散货运价.(完)