《中国报摘》--中国证券报8月23日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
* 头版头条:
--中国证监会发布通知,拟对《证券公司客户资产管理业务试行办法》及实施细则进行修改并公开征求意见.修订后的资管新规拟取消集合资产管理计划行政审批,改为备案管理.投资范围拟增加中期票据、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划,并允许资产管理参与融资融券交易.
* 其他:
--从试点券商处了解到,投资者参与约定购回式证券交易的资产规模门槛由500万元人民币降至250万元.目前开户时间不少于六个月、资产规模达250万元的个人和机构投资者均可参与该业务.此外,证券质押式回购交易业务模式正在研究完善中.
--社科院副院长李扬指出,城镇化将成为中国经济引擎,而为了保障城镇化的进程,未来货币政策目标、工具都会有相应调整.现阶段的城镇化和过去大不相同,农民入城已由"候鸟式迁移"变为"移民式迁移",城市基础设施建设投资将在未来相当长的时期内保持相当大的强度,也对金融改革提出了要求.
--保监会副主席陈文辉表示,税延型养老保险试点正在积极研究中.未来社会保障体系建设应起到越来越重要的作用,任务也会越来越艰巨.
--证监会主席助理姜洋表示,期货市场是中国现代金融体系的重要组成部分,目前已具备推动创新的条件.
--由于去年以来铁道部车辆采购规模缩减,中国南车(1766.HK)(601766.SS)上半年业绩出现下滑.半年报显示,公司上半年实现营业收入424.54亿元,同比增长5.80%;净利润19.19亿元,同比减少6.16%.
--海航集团及海南航空(600221.SS)(900945.SS)负责人近日表示,海南航空定增实施后将确定成为集团航空资产的整合平台,在未来三到五年内逐步注入航空资产,其中祥鹏航空的资产将被考虑优先注入.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
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* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。