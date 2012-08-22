《中国报摘》--中国证券报8月23日

* 头版头条:

--中国证监会发布通知,拟对《证券公司客户资产管理业务试行办法》及实施细则进行修改并公开征求意见.修订后的资管新规拟取消集合资产管理计划行政审批,改为备案管理.投资范围拟增加中期票据、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划,并允许资产管理参与融资融券交易.

* 其他:

--从试点券商处了解到,投资者参与约定购回式证券交易的资产规模门槛由500万元人民币降至250万元.目前开户时间不少于六个月、资产规模达250万元的个人和机构投资者均可参与该业务.此外,证券质押式回购交易业务模式正在研究完善中.

--社科院副院长李扬指出,城镇化将成为中国经济引擎,而为了保障城镇化的进程,未来货币政策目标、工具都会有相应调整.现阶段的城镇化和过去大不相同,农民入城已由"候鸟式迁移"变为"移民式迁移",城市基础设施建设投资将在未来相当长的时期内保持相当大的强度,也对金融改革提出了要求.

--保监会副主席陈文辉表示,税延型养老保险试点正在积极研究中.未来社会保障体系建设应起到越来越重要的作用,任务也会越来越艰巨.

--证监会主席助理姜洋表示,期货市场是中国现代金融体系的重要组成部分,目前已具备推动创新的条件.

--由于去年以来铁道部车辆采购规模缩减,中国南车(1766.HK)(601766.SS)上半年业绩出现下滑.半年报显示,公司上半年实现营业收入424.54亿元,同比增长5.80%;净利润19.19亿元,同比减少6.16%.

--海航集团及海南航空(600221.SS)(900945.SS)负责人近日表示,海南航空定增实施后将确定成为集团航空资产的整合平台,在未来三到五年内逐步注入航空资产,其中祥鹏航空的资产将被考虑优先注入.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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