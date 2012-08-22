《美债周四展望》美联储会议记录暗示欲推新刺激措施,公债收益率下滑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文,内容未有调整)

路透纽约8月22日电---美国公债收益率周三跌至逾一周最低水准,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月会议记录显示,联储意欲推出新的货币刺激政策来支撑经济.

会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1738848].

在此之前,美国公债在过去的一个月内大幅下跌,因美联储8月会议后公布的经济数据改善,令投资者减少了有关联储将在9月会议推出新公债购买计划的押注.

"市场(本来)已经排除了第三套量化宽松政策(QE3)的一部分可能性,"ING Investment Management固定收益宏观策略部门主管Robert Robis表示.

这也就是说,会议记录表明联储希望在未来几个月保持最大化的政策灵活性,并且"如果美联储准备推行新QE方案,那么在9月推出的可能性最大,因为如果等到10月份会议,时间将非常接近大选."Robis补充道.

会议记录公布后,美国10年期公债收益率US10YT=RR下跌3个基点至1.71%,为8月14日迄今最低水准,且低于1.72%的技术阻力位,这是100日移动均线水准.今日10年期公债收益率录得6月初以来最高单日降幅.

根据一份近期路透调查,过去一个月,市场对美联储推出第三轮货币宽松政策机率预估已经小幅提升至60%.该调查还显示,分析师下调了今年和明年的经济成长预期.

投资者现将关注美联储主席贝南克月底在怀俄明州杰克森霍尔年会上的发言,等待寻找联储是否会在9月采取行动的迹象.

"风险会是美联储无所作为,"Robis表示."实际上,证券市场仍能守住涨幅且信贷市场表现良好,表明了人们相信美联储将会提供支持."

美国公债价格在联储会议发布前亦上涨,起初日本贸易数据再度引发全球经济成长步伐缓慢的忧虑,引发投资者涌向公债避险.

"至少有少数投资者仍相信,经济将会遭受一些较大的阻力以及全球经济或打压乐观情绪."Morgan Keegan固定收益资本市场部门主管Kevin Giddis表示.

希腊开始同欧洲官员展开一系列会谈,意在为推行改革赢得更多时间,但围绕希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)欧洲魅力攻势的不确定性,亦令投资者感到紧张.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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