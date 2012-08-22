《中国报摘》--金融时报8月23日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
* 头版头条:
--温家宝主持召开国务院常务会议,决定取消和调整314项部门行政审批项目,批准广东省在行政审批制度改革方面先行先试.
* 其他:
--针对有媒体刊载80吨国库黄金下落不明的报导,中国人民银行有关负责人表示,该报导无中生有,纯属谣言,人民银行予以谴责.
--记者文章称,油价看涨预期加强,国内调价窗口9月10日或再度开启.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 沈燕; 审校 张喜良
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* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。