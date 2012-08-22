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亚洲 | 2012年 8月 23日 星期四 07:50 BJT

《中国报摘》--金融时报8月23日

* 头版头条:

--温家宝主持召开国务院常务会议,决定取消和调整314项部门行政审批项目,批准广东省在行政审批制度改革方面先行先试.

* 其他:

--针对有媒体刊载80吨国库黄金下落不明的报导,中国人民银行有关负责人表示,该报导无中生有,纯属谣言,人民银行予以谴责.

--记者文章称,油价看涨预期加强,国内调价窗口9月10日或再度开启.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕; 审校 张喜良

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