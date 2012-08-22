〔香港新股〕Beauty Group等决定改在明年上市,以避开低迷市况--IFR

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透8月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，由于香港IPO市场持续疲弱，一些发行人决定改在明年上市，以避开低迷市况。
Beauty Group现计划明年上市，募集不超过3亿美元。中银国际、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX安排是次交易。
该公司拥有及代理众多国际知名品牌，主要业务集中于美容、服饰以及生活休闲领域，在香港和中国内地开设零售店铺。
同时，铝板企业PanAsia也计划明年于香港主板上市，募集资金1亿至2亿美元。然而，一位消息人士提到，若市场未来几个月向好并稳定下来，是次交易也可能马上进行。
汇丰(HSBA.L)(0005.HK)和摩根大通负责安排该发行。
PanAsia总部在深圳，主要生产电子产品的铝制部件。其为苹果IPad外壳的主要生产商。(完)
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--整理 张喜良; 审校 黄凯
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。