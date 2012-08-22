〔香港新股〕Beauty Group等决定改在明年上市,以避开低迷市况--IFR

路透8月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，由于香港IPO市场持续疲弱，一些发行人决定改在明年上市，以避开低迷市况。

Beauty Group现计划明年上市，募集不超过3亿美元。中银国际、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX安排是次交易。

该公司拥有及代理众多国际知名品牌，主要业务集中于美容、服饰以及生活休闲领域，在香港和中国内地开设零售店铺。

同时，铝板企业PanAsia也计划明年于香港主板上市，募集资金1亿至2亿美元。然而，一位消息人士提到，若市场未来几个月向好并稳定下来，是次交易也可能马上进行。

汇丰(HSBA.L)(0005.HK)和摩根大通负责安排该发行。

PanAsia总部在深圳，主要生产电子产品的铝制部件。其为苹果IPad外壳的主要生产商。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)