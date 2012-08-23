〔金砖国家〕8月22日股汇市收盘纵览

路透8月23日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月22日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF跌0.62%,收报969.43点.
中国股市:沪综指周三收低.市场信心不振导致盘中再度失守2,100点,而房地产股受房产税扩围疑虑打击,已连续数个交易日整体下跌.分析师表示,在没有利好政策支持下,大盘仍将维持弱势格局.沪综指.SSEC收报2,107.71点,跌10.56点或0.5%,盘中最低曾触及2,097.6点.今日沪市A股成交金额489亿元人民币,上日为514亿元.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,309点,下滑0.61%,成交量为288,792手.[.SSCN]
香港股市:跌至近三周最低,受百丽国际(1880.HK)大跌4.6%的打压.此前该公司发布了黯淡的半年度展望.恒生指数.HSI收盘跌1.1%至19,887.8点.恒生国企指数.HSCE跌1.3%至9,698.8点.交易员称,恒指达约19,840点的水平时,触发了期货市场停损单,使恒指午盘加速下跌.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收升.隔夜非美元货币意外走强,带动人民币兑美元中间价创两周来新高.不过即期汇价交易区间维持窄幅波动,整体市场仍无主要方向.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续高位,达到1,330点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4848元.[CNY/CN][ID:nSB1738310]
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印度股市:收跌,中止两日涨势.移动运营商类股下跌,而制药商上涨.继周二收在五个月高位后,市场亦遭获利了结打压.指标BSE指数.BSESN跌0.21%,至17,846.86点.[.BO][ID:nL4E8JM43A]
印度汇市:印度卢比兑美元略上涨,交投迟滞,印度爆发全国范围银行罢工影响了成交量.但一些外资银行小规模抛出美元,且欧元表现稳健,都扶助卢比录得一些升幅.印度卢比兑美元INR=D2收报55.4950/5050.周二收报55.5650/5750. [INR/][ID:nL4E8JM41T]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,430.480点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌0.85%至772.02点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.53%至31.8849;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.43%至39.7399.
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巴西股市:上涨,此前美联储会议记录显示该央行支持推出货币刺激措施以鼓励经济增长.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP升0.79%至59,380.76点.[ID:nL2E8JMB5Y]
巴西汇市:巴西雷亚尔略下滑,并限于窄幅区间交易,因投资者仍担心巴西央行会出手干预市场.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=本地市场收跌0.07%至2.0186.[ID:nL2E8JM4XU]
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南非股市:小跌,遭罢工影响的铂金矿商LonminLON.J拖低大盘,此前公司表示或需增发新股以支撑资产负债表.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.68%至31,414.06点.综合指数.JALSH收跌0.6%至35,616.71点.[.J][ID:nL6E8JMJ1A]
南非汇市:南非兰特兑美元稍走软,之前统计局公布数据显示,南非7月通胀放缓幅度大于预期,巩固进一步降息的期望.截至1631GMT,兰特兑美元ZAR=D3下滑0.5%至8.3030,逆转上交易日涨幅.周二兰特兑美元在纽约市场收报8.2625. [ZAR/][ID:nL6E8JMJEF](完)
--编译 艾茂林;审校 张涛