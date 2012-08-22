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亚洲 | 2012年 8月 23日 星期四 07:49 BJT

《汇市简讯》美元/马币近期支撑位在200日移动均线切入位3.1100

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* 美元/马币(林吉特)料将开低,此前无本金交割远期外汇(NDF)在隔夜市场下跌,因欧元走扬且美国联邦公开市场委员会(FOMC)立场温和

* 马币NDF从亚洲收盘价3.1300跌至3.1210;纽约盘收在3.1170-3.1200

* 现汇可能开在3.1130-3.1160

* 近期支撑位在200日移动均线切入位3.1100

* 市场注意坡元和欧元走向来寻求指引,且关注汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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