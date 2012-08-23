《中国报摘》--其他报纸重要消息8月23日

**上海证券报**

--目前,中国深圳前海储备入库项目已达197个,24家企业已完成入区登记注册,意向投资金额约2,800亿元人民币.

--中国证券登记结算公司日前发布新的标准券折算率管理办法,缩短了标准券折算率调整周期,建立逐日盯市机制,并将于今年12月3日正式实施.

--盐湖股份(000792.SZ)与德国西格里集团宣布,在上海启动盐酸深脱吸系统合作项目,用于回收利用青海盐湖金属镁及化工一体化项目生产的废酸液,将于2013年底之前交付完成.该项目合同规模超过2,000万欧元,是青海盐湖集团金属镁一体化工程600亿元总投资中的重要一环.

--保利地产(600048.SS)宣布,上半年公司实现营业收入201.83亿元,营业利润44.97亿元,分别同比增长32.86%和14.22%.归属于母公司的净利润为25.11亿元,同比下降10.16%.保利表示,房地产行业目前不具备出现反转的条件.

--从业内获悉,"石化双雄"已于8月17日同时上调苯乙烯价格.其中,中石油东北分公司苯乙烯出厂价上调200元/吨;中石化华东、华南同时上调100元/吨.至此,苯乙烯市场报价提高到10,850至11,000元/吨之间,短短两个月涨幅已高达20%.

**人民日报**

--国务院副总理李克强在北京市考察保障房建设并召开保障房分配和运行现场会时强调,确保公平分配,形成有效供应,实现持续运行.要继续贯彻执行房地产市场调控政策,抑制投机投资性需求,增加普通商品住房供应,巩固调控成果,促进房地产市场长期平稳健康发展.

**第一财经日报**

--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)公布半年度业绩,2012年上半年实现营业收入426.42亿元,同比增15.21%;利润总额6.56亿元,同比减少48.49%;净利润2.45亿元,比去年同期下降68.17%.

--据悉,继建立科技型中小企业信贷风险补偿机制之后,上海近期正式建立小型微型企业专项信贷风险补偿资金,来鼓励商业银行加大对小型微型企业的信贷投放力度.

**21世纪经济报 道**

--清科数据库最新数据表明,截至上半年,券商直投在今年上半年成功退出的IPO(首次公开发行)项目已达16家.这16家券商直投退出均是依赖于保荐+直投的模式进行.其中,中信证券(600030.SS)(6030.HK)是其中的最成功者,由其担任主承销商和上市推荐人的直投项目就有7个.

**证券时报**

--保监会公布前七个月行业统计数据.数据显示,截至7月底,保险行业资产总额达到66,087亿元,虽然同比继续保持较高增速,实现17.9%的增长,但与上月的数字相比,资产"蒸发"了1,673亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕/冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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