〔西班牙评级〕标准普尔称,西班牙请求全面援助不会影响其主权评级

路透纽约8月22日电---评级机构标准普尔周三表示,如果西班牙政府请求全面援助,将不会影响该国的主权评级.目前西班牙政府在艰难地履行财政职责.

西班牙已为陷入困境的国内银行业请求援助,但迄今尚未为其主权债请求国际援助,尽管西班牙10年期公债ES10YT=RR收益率近几周数次升破7%这一难以承受的水准.

"如果西班牙决定请求全面援助,在我们看来,等于正式承认政府在按可承受利率在资本市场融资方面,面临持续风险,"标普在声明中称.

"不过,我们认为对西班牙的全面援助可能附带的潜在有利条件,将让西班牙更有把握成功推动艰巨且面临政治挑战的财政经济改革议程."

西班牙预计将努力协商出一个"精简版援助"计划,条件可能比获得国际援助的希腊、葡萄牙、爱尔兰更好,同时不会被迫退出债市.

标普给予西班牙"BBB+"的主权评级,评级展望为负面.穆迪对其评级为"Baa3",惠誉评级为"BBB".这三家机构给出的评级均属投资级别,不过并非很高的投资级别.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)最近宣布650亿欧元的减支计划,试图在2012年将政府预算赤字规模降至相当于GDP的3%.

但外界依然怀疑西班牙政府能否实现这个目标,因为其经济出现萎缩,失业率已持续好几个月保持在25%左右.

拉霍伊表示,在欧洲央行提供更多有关援助条件的细节前,他不会决定是否要求获得更多欧洲官方支援.

欧洲央行表示过,其可以干预债市以降低西班牙等国的主权债收益率,但前提条件是这个国家先向欧洲援助基金提出类似的援助请求.

西班牙可获得的援助选择包括欧洲援助基金,即欧洲金融稳定机构(EFSF)或欧洲稳定机制(ESM),在一级或二级市场购买其债券,或向其提供预防性信用额度.(完)