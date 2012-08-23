〔背景资料〕中国已公布的地方版"稳增长"举措一览

路透北京8月23日电--在中国经济下行压力并未减轻的大背景下,地方版"稳增长"举措密集出台,涉及投资额动辄上万亿元.
虽然"钱从何处来"还是个谜题,但勿需置疑的是,由地方政府主导的新一轮投资潮已经来临.
以下路透整理的各省市出台刺激政策要点一览:
**重庆**
--发布工业领域主要产业的三年振兴规划,"十二五"期间全市工业将累计投入1.5万亿元,建成七大千亿级产业集群和30个百亿级产业集群,工业总产值突破3万亿元.其中七大产业包括电子信息、汽车、先进装备制造以及材料产业等.
**湖南长沙**
--2012年重大推介项目195个,总投资额达8,292亿元.其中"四十"重大项目涉及交通和城市涉及等领域,总投资3,748亿元.另外,除重大项目外还有155个一般项目,特别针对节能减排和社会民生方面投入.
**贵州**
--"贵州省生态文化旅游发展规划"提出,将从各地上报2,382个项目中筛选出总额3万亿元左右的重点投资项目,初步提出规划10个国家级重大项目、50个省级重大项目和200个省级重点项目.按照10年投资预期,政府每年需投入1,000亿元左右,主要用于交通和医院等基础设施建设.
**广东**
--将面向民间投资推出44项重点项目,总投资额2,353亿元,其中包括11项交通项目及10项城建项目.
--发布"关于充分发挥海洋资源优势努力建设海洋经济强省的决定"以及五个实施方案,共计提出177个重点建设项目,总投资超过1万亿元.
--广州提出下半年要重点抓好年度投资714亿元的101个重点项目建设和列入省现代产业500强的120个项目建设;抓好国有企业总投资为1,270多亿元的76个续建和新开工项目建设.
**浙江宁波**
--发布"关于推进工业经济稳增长调结构促转型的若干意见",26条新政内容涉及清费减税和扩大投资等六方面.今年将安排1.3亿元重点技改专项资金、4,000万元科技专项经费和3,000万元知识产权专项资金,并将在今年起的三年内每年统筹安排1亿元中小微企业发展专项资金.
**江苏南京**
--发布"关于进一步扩大内需拉动消费的若干意见",提出30条具体意见,主要涉及投资拉动、房地产消费、汽车消费、旅游休闲消费、教育消费、健康消费、会展消费、节假日和新型方式消费以及绿色消费等十方面内容.
**河南开封**
--计划从今年开始,四年内将老城区大约580万平方米的棚户区拆迁完毕,预计将涉及8万户居民,相当于开封老城区三分之一的人口.为此,今年需要完成303万平方米的拆迁量,拆迁费用200亿元.而四年下来累计拆迁费将达1,000亿元.
**福建**
--发布"福建省企业技术改造专项行动计划","十二五"期间全省将累计完成技术改造投资1.4万亿元,年均增长30%以上,其中今明两年分别完成2,000亿元和2,600亿元;同时拟组织实施"百项千亿"重点技术改造项目,累计建成投产600项,年新增销售收入3,000亿元以上.
**湖北**
--发布"湖北长江经济带'十二五'规划",目标2015年湖北长江经济带GDP预期达到1.53万亿元左右,占全省比重60%以上;新建13座跨江大桥,加快高速公路和机场改扩建工程建设.
**山西**
--山西省投资促进局在第四届能博会新闻发布会上称,签约项目上千个.签约金额超万亿元.
--首届世界晋商大会8月19-20日在太原召开,累计招商引资额度突破万亿元,涉及工业和农业等多个行业.
注: 以上信息均来自新华网以及地方官方媒体相关报导.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 沈燕/曾祥进