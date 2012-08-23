《全球主要央行动态》--8月23日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月16日-8月23日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.会议记录称,决策者明确表示,对当前的经济前景很不满意,尽管在7月31日-8月1日的会议举行前,包括强于预期的7月就业数据等一系列令人振奋的经济数据尚未公布.[ID:nSB1739130]

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,美国经济复苏状况令人失望,但货币政策或许不能解决当前的许多挑战.洛克哈特对记者表示,他尚未决定是否需要进一步放松货币政策.其还表示"货币政策能够对经济产生正面影响,但正如联储主席贝南克指出的那样,货币政策不是万灵药."[ID:nSB1703420]

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四称,尽管失业率仍居高不下,但美联储,FED应比2014年底更早升息.联邦公开市场委员会(FOMC)在1月时表示,预计经济状况将会令近零利率政策至少维持到2014年底.柯薛拉柯塔表示,他对于确定何时可能升息并无异议,称这只是一个预期,而非承诺.但他也补充道,"如果是我,就不会像FOMC那样连那么久之后的日期都定下来."[ID:nSB1730422]

旧金山联邦储备银行的新研究显示,银行不愿向信用记录较差的个人放贷,束缚了消费者借款和支出,从而抑制美国的经济复苏.[ID:nSB1734626]

**欧洲**

欧元集团主席贾克为希腊获得更多时间来推行撙节措施的可能性留出空间,但警告该国这是避免破产的"最后机会".希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)请求给予"喘息空间",但遭到荷兰和德国的反对.贾克则表示是否决定给予更多时间,要看欧盟和IMF对希腊履行承诺进展的评估结果.贾克也警告希腊要改善糟糕的财政状况,称该国下一期的经济援助将取决于其能否制定令人信服的节支策略.[ID:nSB1739134]

欧洲央行(ECB)上周并未买入债券,而该行正在研拟多项计画,将推出一个更为透明的买进主权公债新方案,该方案将会与欧洲援助基金的干预及政界行动挂勾.[ID:nST0541131]

周一欧洲央行试图粉碎关于其计划中的资产购买计划将采取何种形式的臆测,称谈论尚未出台的决议会造成误导.德国明镜周刊报导指出,欧洲央行正在考虑为购买欧元区陷入困境国家债券设定利率门槛,这样若其利率较德国公债收益率(殖利率)溢价至一定程度时,就会买进这些债券."从个人视角报导尚未采行的决议,无疑具有误导性.欧洲央行管委会还没有讨论这些,央行将严格遵守其权责,"欧洲央行发言人称.[ID:nSB1734016]

德国央行加大对欧洲央行购债计划的阻力.该计划旨在购买数以十亿欧元计的西班牙和意大利公债,以降低这些国家不断攀升的借款成本.德国央行反对欧洲央行总裁德拉吉重启购债行动的计划,认为此举相当于对政府进行货币融资,有违欧洲法律.[ID:nSB1734578]

**英国**

金融时报周五援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔称,英国央行可以根据政府支持的银行融资计划进展来调整自己的量化宽松政策.费希尔称,融资换贷款计划(Funding for Lending)可以同量化宽松协同进行,而不是对立.[ID:nSB1730562]

英国央行货币政策委员会委员威尔(Martin Weale)称,英国经济深陷停滞,而非衰退,欧元区债务危机成为最大的不确定性来源.[ID:nSB1729760]其另外公布一份共同执笔完成的研究报告显示,英国自金融危机以来的劳动生产率低下,似乎源自特有领域的问题,而非国家或国际因素.[ID:nSB1732778]

英国央行货币政策委员会委员普森在英国广播公司(BBC)周三播出的一段采访中称,德国重组其他欧洲国家所欠其债务符合德自身的利益."真正地重组其他国家所欠德国的债务,符合德国的利益,包括商业利益和经济利益,而不仅仅是理想化的对外政策利益,"普森在BBC发布的采访摘要中表示.[ID:nSB1737972]

**日本**

日本央行副总裁西村清彦表示,地产泡沫、人口结构变化和贷款增长迅速会加大一国遭遇金融危机的机率,警告中国正进入这方面的"危险区域".据刊登在日本央行网站上的演讲文稿,西村清彦表示:"虽然并非每次泡沫破裂都会衍生出金融危机.但如果人口结构变化、地产泡沫和贷款急速增加叠加在一起,那么发生金融危机的可能性会更大.中国现在正进入'危险区域'".[ID:nSB1736136]

**澳洲和新西兰**

澳洲央行本月维持利率不变,因过去降息的效果尚未完全显现,且在澳洲经济未受益于矿业繁荣的部分领域,经济活动呈现回升迹象.在澳洲央行8月会议记录中,没有暗示是否可能考虑再次放松货币政策,但也没有关上这一政策选项的大门.[ID:nSB1734582]

澳洲央行近日警告称,澳元居高不下最终可能拖累成长,但由于澳洲经济表现在发达国家中仍属优良,因此央行似乎不太可能会有实际的干预行动.澳洲央行认为澳元升值是矿业荣景带动经济结构改变的必然结果,因此受冲击的行业只能被迫调适.[ID:nSB1731118]

新西兰央行公布的调查显示,新西兰第三季的通胀预期降至三年来最低,因经济增长不均衡,短期内不存在物价压力.代表新西兰央行进行的季度预期调查显示,企业管理者对新西兰未来一年平均通胀率预期为1.98%,5月进行的前次调查为2.0%.[ID:nSB1735270]

新西兰央行周二公布的调查显示,该国经济第二季可能将略微放缓,但将受到地震后重建活动的推动.新西兰央行的地区趋势调查显示,在截至6月30日的三个月经济活动增长0.6%,而3月一季为0.7%.该调查被视为显示国内生产总值(GDP)的大致信号.[ID:nSB1735098]

**中国**

针对近期中国是否有降准的可能,中国人民银行行长周小川周三表示,不排除任何一种货币政策工具的运用.他在社科院举行的一个论坛后,被问及最近逆回购运用比较多,是否意味着未来存准和利率的工具使用会减少时,周小川称,"这工具呀,哪个都不排除."[ID:nSB1738324]

香港金融管理局周三公布,委任中国人民银行金融市场司副司长霍颖励为高级顾问,即日生效.[ID:nSH0113541]

为保护金融消费者权益,中国银监会近日已挂牌成立金融消费者保护局,而中国央行的金融消费者保护部门亦挂牌在即.自此,"一行三会"均各自新设消费者保护部门.[ID:nSB1738012]

**其他**

冰岛央行维持指标利率在5.75%不变,并预计今年经济增长力道强于此前估计.[ID:nSB1738334]

加拿大央行总裁卡尼称谈论可能的升息有道理.卡尼指出利率"非常低";加拿大的刺激规模相当大.加拿大央行在决定货币政策时,考虑到了汇率因素.如果加元价值出现大幅变动,企业实现预期的能力将所有折扣.[ID:nSB1738760]他并称没有为加元设定目标水平.加拿大被视为避险选择,因此出现投资组合资金流入本国.卡尼说,商品价格可能保持在高位一段时间;这支撑加元.[ID:nSB1738740](完)