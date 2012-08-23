〔欧洲金融〕银行业者敦促EFSF尽快发债,以避开9月事件风险

路透伦敦8月22日电---欧洲银行业者敦促评级为Aaa/AA+/AAA的欧洲金融稳定机构(EFSF)尽快发行债券,以避开9月的政治事件风险.

这些银行周三收到关于EFSF发债计划的征求建议书(RFP),但其中没有说明倾向的发债期限或规模.

一位收到建议书的债券资本市场业内人士称,银行都建议EFSF在9月6日欧洲央行会议,以及9月12日德国法庭就欧洲稳定机制(ESM)进行裁决和荷兰举行大选前发行债券.这些事件均有可能冲击资本市场.

这将成为穆迪7月25日将EFSF的AAA评级展望从稳定调整至负面后,EFSF进行的首次发债.

EFSF上次在7月10日发行了60亿欧元五年期债券,定价为较中期利率互换价格加码50个基点,承销行为法国农业信贷银行、摩根士丹利、意大利裕信银行.Tradeweb数据显示,自确定价格后,这批债券的价格上涨了30个基点,周三价格为较中期利率互换升水20个基点.(完)