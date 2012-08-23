〔中国债市〕三月期国库现金定存利率偏低,银行需求不旺因新增信贷乏力(更新版)

(新增评论及更多内容)
* 三个月期国库现金定存利率3.52%
* 相比近期货币市场利率攀高,本次中标利率偏低
* 银行需求不旺,因存贷比考核压力减轻
路透上海8月23日电---中国财政部周四招标的三个月期国库现金定存利率为3.52%,尽管略高于上次同期限的中标水平,但与近期震荡攀高的货币市场利率相比,该利率明显偏低.
市场人士认为,虽然短期市场流动性仍不宽松,但银行投标国库现金定存的主要目的仍是补充存款,改善业务指标.在当前新增信贷增长乏力,存贷比考核压力减轻的情况下,银行对国库现金定存的需求有所减弱.
他们并指出,今年国库现金定存投标规则修改,对单一机构的投标量上限严格限制,这也令中标利率高企的局面有明显改善.
"比如说招300亿,你不能投600亿,最多只能投(招标量的)20%,看来今年的规则蛮有效的,"上海一银行交易员指出.
央行网站公告显示,财政部与央行今日进行的三个月期中央国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率为3.52%.
华东一银行交易员则指出,尽管由于流动性收紧,最近回购利率涨幅较大,但银行参与国库现金定存更多还是从经营角度考虑的;而贷款投放不畅,明显压制了银行投标的积极性.
北京时间10:28,货币市场指标利率--银行间市场七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS报3.8030%.
今日进行的国库现金定期存款招标为今年第八期.操作量400亿元人民币,起息日为8月23日,到期日为11月22日.
今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
-------------------------------------------------------
一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%
二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%
三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%
四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%
五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%
六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%
七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%
八期 400 三个月 8月23日 11月22日 3.52%
-------------------------------------------------------
4,100
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良