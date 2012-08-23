〔EIA库存周报〕上周美国原油库存锐减,油品库存有升有降

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
08/17/12 较上周 较上年 08/17/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 361.0 -6.0 14.0 360.7 -5.4 9.0
馏分油 125.1 -1.0 -27.7 125.2 1.0 -30.5
汽油 206.5 0.9 -7.4 202.7 -1.0 -8.7
取暖油 27.9 0.2 -12.2 28.4 0.9 -12.5
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 41.4 1.3 -2.4 41.8 1.0 -1.5
原油日加工量 15.6 -0.1 0.4 15.4 -0.3 -0.2
炼厂产能利用率(%)92.1 -0.5 3.1 91.2 -1.4 0.9
油品供应
(四周移动平均) -----------------19.2 -0.1 -0.4
路透纽约8月22日电---周三公布的政府数据显示,上周美国原油库存大幅下降,由于原油进口减少.不过油品库存有涨有落,因炼厂产能利用率下滑.
美国能源资料协会(EIA)称,8月17日止当周不计入战略石油储备的国内原油库存减少541万桶,至3.6075亿桶,路透调查分析师预估减少40万桶.
EIA数据显示,炼厂产能利用率下降1.4个百分点至91.2%.分析师预估是下降0.1个百分点.原油日进口减少51万桶至817万桶.上周美国原油净进口降至去年12月以来最低.
美国石油协会(API)周二晚公布的报告显示,上周美国原油库存减少600万桶,汽油库存增加90万桶,馏分油库存减少100万桶.[ID:nSB1738688]
EIA称,汽油库存下降96.2万桶,至2.0274亿桶,分析师预估为减少70万桶.
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加99.2万桶至1.2521亿桶,预估为增加100万桶.
美国原油期货交割地库欣的库存上升4.5万桶至4,524万桶.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧