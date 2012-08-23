〔新债招标〕中国今年首单自主地方债招标火热,上海本地银行"鼎力支持"(更新版)

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* 五年地方债利率3.25%,七年期3.39%

* 认购倍数双双突破2倍,投标异常火热

* 利率均明显低于财政部代理发行品种

* 非市场因素影响大,上海本地银行大力支持

路透上海8月23日电---中国上海市政府周四招标发行今年首单自主发行地方债.两支债中标利率均明显低于财政部代理发行品种,投标倍数亦双双突破2倍.交易员表示,上海经济实力强,压低其发债成本.更重要的是,承销机构承受政府压力,非市场化因素对招标的影响更大.

分析人士指出,近期债市持续承压,短期内也着实难寻觅到能明显提振市场的消息.上海自主发行的两支债券,中标利率介于同期限国债和财政部代理发行地方债之间,且已趋近国债利率.然而,自行发债的结果并不代表债市向阳,承销商中几家上海本地大型银行的"鼎力支持"营造火爆的投标场面.

业内人士稍早透露,上海市政府稍早招标发行的五年期地方债,中标利率3.25%;同时发行的七年期品种,中标利率3.39%.投标倍数分别约为2.2倍、2.1倍.

"非市场因素甚至比财政部代发更厉害,(承销商)去表忠心.财政部代发,不直接面对地方政府."华东一银行交易员表示.

此外,交易员纷纷指出本期债的投资价值有限.上述交易员指出,此前部分参与自主发行地方债承销的银行都已退出承销团.毕竟其利率仅略高于国债,投资价值不及金融债.

北京一大型券商交易员称,"又不挣钱,不投(这只债)".

中国固息地方政府债到期收益率曲线<0#CFMUYBMK=>中,五年及七年期品种上日分别报在3.5230%、3.5975%;而同期限国债到期收益率<0#IFTBYBMK=>报3.1730%、3.3175%.

上海本次地方债招标发行规模89亿元人民币,五年和七年期品种各半.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率,按年付息.2011年,上海市自主发行地方政府债71亿元,其中三年期36亿元,五年期35亿元.

今年以来,财政部已代理发行了八期,总额共计1,795亿元的地方政府债,期限含三年和五年.

财政部5月曾表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306](完)