《综述》湖南湖北均否认制订房产税细则,凸显楼市调控关键期政策迷局

* 房价是否全面回暖存分歧,楼市调控面临关键期

* 湖南和湖北均否认制订房产税细则

* 经济下行大背景下楼市调控松紧度或是关键

作者 沈燕

路透北京8月23日电---号称史上最严的中国楼市调控目前正处于一个尴尬的十字路口.一方面是其对经济的下拉作用仍未减轻,另一方面却是最新房价出现反弹的不争事实.未来尺度是紧还是松?似乎已成为一个政策迷局.

而真假难辨的消息满天飞令这一迷局更显扑朔迷离.本周先是国土资源部网站发布消息称房产税扩围试点将在湖南和湖北进行,之后该消息又马上在网站被紧急撤下,而涉及地区的税务局亦纷纷发布澄清公告.

"房产税属于地方税种,各地的方案都有做,但具体怎么做,何时出台并不是那么简单的一件事."一位不具名的官方人士就称,尤其面临政治选举周期,很多经济问题背后都有政治考量.

本周一(20日),国土资源部官方网站发布消息称,"国家税务总局相关人士"透露,湖南、湖北两个最新试点区域的房产税改革征收细则正在制订中,房产税扩容范围包括个人已购的第二套存量房,征收的税率不会太高.但这一消息在当天下午就被国土资源部网站撤下.

其后国家税务总局新闻处相关负责人对外表示,没有关于"两湖"开征房产税的消息.而同陷于传言中的湖南省地税局也正式回应称,目前对存量房征房产税没有具体的安排部署,关于房产税的相关工作尚未完全展开.

湖北地税局网站亦发布声明称,所谓"湖北省地方税务局新闻发言人徐正云证实湖北房产税改革细则正在制定之中"属不实之辞.

而类似乌龙的新闻近期已屡见不鲜.今年6月中旬,包括住建部、发改委、央行先后紧急"辟谣",无一例外地都是澄清调控放松传闻,重申坚持房地产调控政策不动摇.

其中央行新闻发言人就央行特急文件调整利率及其涉及房贷利率事答记者问明确指出,个别媒体称"央行特急文件规定首套房贷利率最低可七折",有意曲解央行政策意图,有市场炒作之嫌.

中国国务院副总理李克强日前强调,要继续贯彻执行房地产市场调控政策,抑制投机投资性需求,增加普通商品住房供应,巩固调控成果,促进房地产市场长期平稳健康发展.并称在当前形势下,更应充分发挥好保障房建设惠民生、稳增长、调结构一举多得的作用.[ID:nSB1739376].

**房价是否全面反弹存分歧**

中国政府誓言要把房价调到合理价位,并将其提升到政治任务的高度,但在"稳增长"的现实需要面前,如何拿捏"严厉调控"的楼市政策尺度,显然已成为挑战,而房价反弹是否已获共识,也让政策预期变得愈发微妙.

中国二季度GDP(国内生产总值)同比增幅7.6%,延续了近两年的下行态势,是1992年以来增长回调时间最长的一次;国家统计局最新数据显示,7月70个大中城市中,房价环比上涨城市个数较上月倍增至50个.

新华社周三发表评论文章称,当前房地产调控关键节点再次到来.面对房地产市场出现的新变化、新情况,特别是在国务院督查组结束对部分省市房地产市场调控政策落实情况的专项督查之后,房地产市场各利益相关方对于未来政策走向十分关注.

文章称,诸如房产税试点是否扩容、40个大中城市住房信息联网进展如何、问责制怎么落实等已成舆论焦点.而这些政策走向又直接影响着未来的市场预期.

该文指出,值此调控关键时刻,无论是涉及短期调控措施还是关乎长期制度建设,只有及时将政策走向、市场供求关系等信息向群众传递清楚,并且坚决遏制各种曲解调控意图、触碰调控底线和红线的行为,严防投机和投资性需求跟风炒作造成的市场混乱,最终形成稳定的市场预期,才有助于百姓理性消费,巩固调控成果.

但对房价反弹的结论也不乏质疑之声.人民日报海外版周二援引业内人士称,已有政策若能从严执行,市场不具大幅反弹条件,楼市调控当前仍以稳字当头,调控加码可能较小.

报导指出,尽管各地房价均出现了上涨的现象,但是并不能就此认为楼市已全面回暖.并援引中国房地产协会副会长朱中一称,此次回暖的基础尚不牢固.

朱中一认为,全国每个城市因其所在区域、辐射范围、调整速度的不同,市场回暖情况也不一样,不能单纯参看样板城市的价格涨幅来判断自身市场回暖情况.

这一判断也与一位参与此次房地产检查的一位官员得出的结论类似,"大家都只盯着北京的房价,通过北京房价有没有回调得出全国调控的结论,很不客观,...中国只有一个北京,又有那么多的人要进入,房价怎么可能大幅回落?!"

中国房地产开发集团理事长孟晓苏在接受路透专访时也表示,当前政策对商品房的打压亦会拖累保障房建设,因而难以持续.随着保障房建设加快,未来房地产政策很可能回到"双轨制"上来,即鼓励商品房和保障房同步发展.

他认为,房地产企业放慢投资,以及高价房延迟入市,将成为推动未来房价上涨的两大重要因素.

"保障房和商品房就像是一个硬币的两个面.一面刻着数额明码标价,另一边刻着国徽彰显公平,这就是商品房和保障房的关系.如果你把货币的这一面砸烂了,另一面还会好么?"孟晓苏称. (完)