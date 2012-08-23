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亚洲 | 2012年 8月 23日 星期四 11:11 BJT

〔日本债市〕日债价格多上涨,但标债在即令涨幅受限

路透东京8月23日电---日本政府公债价格周四多上涨,受美债涨势激励,人们越发预期美国将进一步放宽政策,但在20年期公债标售前涌出的卖压令日债涨幅受限.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1739130]

据路透调查,美联储推出第三轮量化宽松政策的可能性过去一个月稍稍升高至60%.[ID:nST0540811]

日本财务省将标售1.2兆(万亿)日圆的20年期日债,票息为1.6%,高于上次标售的1.5%.

10年期日债JP10YTN=JBTC收益率下滑1个基点至0.810%,稍早触及一周低点0.800%.

20年期公债JP20YTN=JBTC收益率下滑0.5个基点至1.660%,30年期日债JP30YTN=JBTC收益率涨0.5个基点至1.855%.

指标10年期日债期货2JGBv1早盘收高0.15点至143.74,远离上周所及的两个半月低点143.27.

0308GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.095%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.210% -1.0 0.220%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.810% -1.0 0.820%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.660% -0.5 1.665%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.855% +0.5 1.850%

10年期公债期货<0#JGB:> 143.74 +0.15 143.59

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

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