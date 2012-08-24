〔路透专访〕中国恒信租赁明年底将启动融资计划,或会考虑海外IPO--CEO

* 业务发展迅速,明年底将考虑新一轮融资

* 可能会考虑海外IPO

* 寻找多元债务融资机会,例如发行点心债

作者 林琦

路透上海8月24日电---全球最大规模私募股权公司德州太平洋集团(TPG)[TPG.UL]旗下的中国恒信金融租赁公司,明年面临发展关键节点.明年底公司将考虑启动新一轮融资计划,或会考虑海外首次公开发行(IPO)等形式.

公司首席执行官(CEO)李思明在接受路透专访时指出,除股权融资外,公司亦在寻找债务融资机会,例如发行香港点心债.

"业务快速发展,我们的负债率在提高,明年底我们需要增加注册资本.IPO是一种考虑方式,当然TPG也可以考虑继续增资,"他指出,由于恒信是外资公司,若要上市会选择海外市场,例如美国、香港或新加坡.

2008年TPG控股恒信,进而全资拥有后者.目前恒信金融租赁的资本2.025亿美元,是国内外资租赁公司资本金最雄厚的公司之一,其资产规模从2009年初的15亿元人民币发展至目前的近100亿元.

按行业惯例,私募股权(PE)公司在项目投资5-7年后将会考虑退出.TPG在恒信这个项目已投资了四年,明年起将会面临如何退出的决择.有业内人士分析,结合TPG要退出及恒信融资的双重因素,TPG可以选择的方案包括IPO、吸引战略投资者入股或者先做战略注资再上市.

李思明表示,如果选择上市退出,股东方肯定会选择价值较高的地方.就目前形势而言,中资背景公司在远东上市,价值会更高一点.

恒信的竞争对手--远东国际租赁的母公司远东宏信(3360.HK)去年3月在香港上市,净融资额达7.42亿美元.远东宏信上市前获得私募基金KKR(KKR.N)、中金公司和新加坡GIC公司的战略注资.

除了资本金及留存利润,国内租赁公司需要大量外部举债,主要形式是银行贷款.李思明指出,随着香港离岸人民币市场的建设及法规限制的放开,离岸人民币市场已成为公司举债的一个考虑方向.

"去年我们就考虑点心债,后来因成本高就搁下了.目前我们一直在关注点心债,"他说,公司会在比较点心债与银行贷款的成本及使用效率,从中选择合适的筹资渠道.

在海外发行的人民币债券,俗称"点心债".

李思明还指出,中国证监会推进资产支持证券(ABS)及在银行间市场试点资产支持票据(ABN),对金融租赁行业拓宽融资渠道无疑具有重大意义.目前这两项创新是否对外资公司开放,监管层仍在研究商讨过程中.

无论是ABS还是ABN,都是以一定资产所产生的现金流作为还款支持或支付红利.中国首批非金融企业资产支持票据已于本月发行完毕.

目前中国拥有融资租赁业务的金融、外资和内资租赁公司约300家,业务规模已超过1万亿元,已成为全球第二大租赁市场.其中由商业银行组建的金融租赁公司数量约20家,但凭借其雄厚的资金实力,其市场份额已占据半壁江山.(完)