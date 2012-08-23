〔中国新债〕国开行下周二将第四次增发28-32期固息债,总额至多300亿

路透北京8月23日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(28日)第四次增发今年第28-32期五期固息债,增发总额至多300亿元人民币,其中,一年、三年、五年、七年和10年期增发量均不超过60亿元.
刊登在中国债券信息网的公告显示,本次增发中,一年、五年和10年期品种采用单一价格(荷兰式)招标方式,三年和七年期品种则采用多种价格(美国式)招标方式.上述债券均不设立基本承销额,上市后同对应的原债券合并交易.
国开行7月3日首次发行了第28-32期固息债,期限为一、三、五、七和10年,票面利率分别为2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%.该行并称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.
上述五期债为国开行今年第28期至32期金融债的第四次增发债.具体条款如下:
第28-32期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一/三/五/七/10年均不超60亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%
招标时间 8月28日9:30-10:30(一/三/五年期)
8月28日9:30-11:10(七/10年期)
招标方式 一、五、10年期单一价格(荷兰式)
三、七年期多种价格(美国式)
缴款日 9月3日
起息日 7月9日
分销期 8月29日-9月3日
上市日 一年期为9月5日;三至10年期为9月7日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良