〔中国货币市场〕14天回购利率大幅下行,公开市场巨额净投放提供支援(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海8月23日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四14天品种降幅最甚;央行公开市场逆回购的全力支援,将资金从前期的紧绷状态中缓解下来,一级利率水平偏低,亦对二级明显偏高的14天品种产生向下牵引.
隔夜和14天品种利率虽然相继大幅回落,但资金成本实际仍偏高,考虑到逆回购输入的仍是短期资金,中长期流动性走向不够明朗,未来资金成本再下行的步伐预计会有所放缓.
"今天整体宽松了一点,想借都能借到钱吧,不过目前的资金成本仍然偏高."上海一商业银行交易员称.
华东一商业银行交易员亦表示,公开市场逆回购招标水平对二级市场会产生影响,理论上七天和14天应该还会继续下行,但考虑目前市场上流动性一旦紧张,主要就是通过逆回购提供短期资金来缓解,未来资金面应会在"紧松紧"之间徘徊,回购利率再下行的空间料有限,"降幅不会再那么大了."
中国人民银行公开市场今日进行1,450亿元人民币逆回购操作,期限包括七天和14天.其中七天和14天利率水平分别持平在3.40%和3.6%;据路透测算,本周央行公开市场净投放2,780亿元,净投放量创七个月来单周最高.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0624 3.0906 -2.82 3,140.61
七天CN7DRP=CFXS 3.8053 3.7987 0.66 303.68
14天CN14DRP=CFXS 4.0303 4.5391 -50.88 60.50
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0687 3.0890 -2.03 1,143.37
七天CHICNY7D=CFXS 3.8079 3.8256 -1.77 79.50
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.6500 1.5650 308.50 407.55
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0050 3.0050 0.00 76.41
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0500 2.9100 14.00 2.14
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0700 3.1228 -5.28 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.8000 3.7982 0.18 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.2000 4.6600 -46.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.0550 3.0800 -2.50 --
七天SHICNYSWD= 3.8000 3.8000 0.00 --
三个月SHICNY3MD= 3.6543 3.6533 0.10 --
==============================================================================(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 黄凯