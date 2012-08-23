《国际主要央行公开市场操作一览》--8月23日

路透上海8月23日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/22 买入公债 18.33 02/15/2036 - 08/15/2042

8/21 卖出公债 -77.99 10/31/2014 - 04/30/2015

8/20 买入公债 44.68 08/31/2018 - 08/15/2020

8/16 买入公债 19.46 02/15/2036 - 08/15/2042

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1739130]

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,美国经济复苏状况令人失望,但货币政策或许不能解决当前的许多挑战."[ID:nSB1703420]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/22 七天期反向交易 84.53亿美元 0.64%(固定利率)

8/21 七天期反向交易 1,312.45 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,115.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧元集团主席贾克为希腊获得更多时间来推行撙节措施的可能性留出空间,但警告该国这是避免破产的"最后机会".[ID:nSB1739134]

--欧洲央行(ECB)上周并未买入债券,而该行正在研拟多项计画,将推出一个更为透明的买进主权公债新方案,该方案将会与欧洲援助基金的干预及政界行动挂勾.[ID:nST0541131]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 38,550

上周三 37,190

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当期变化 +1,360

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行副总裁西村清彦表示,地产泡沫、人口结构变化和贷款增长迅速会加大一国遭遇金融危机的机率,警告中国正进入这方面的"危险区域".[ID:nSB1736136]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行2,779亿台币存单,相较存单到期金额2,903.5亿,存单发行余额减124.5亿.[ID:nST0541859]

--台湾央行周二公布,当日共发行394.5亿台币存单,相较存单到期金额140亿,存单发行余额增254.5亿.[ID:nST0541483]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,671亿台币存单,相较存单到期金额3,673.5亿,存单发行余额减少2.5亿.[ID:nST0540991](完)

--整理 李宏薇; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]