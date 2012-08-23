〔欧元债市〕德债期货盘初小升,此前美联储公布会议记录

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦8月23日电---德债期货周四盘初小幅走升,追随美国公债的走势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的会议记录显示,该央行愿意进一步刺激经济.
周三美联储会议记录公布后,美国10年期公债US10YT=RR上涨,随后在亚洲时段部分回吐涨幅.
0605GMT时,德债期货FGBLc1上涨13个跳动点,报142.74.交投料仍动荡,部分投资者押注欧洲央行将最早于下个月干预债市以拉低西班牙和意大利的借贷成本,而另一些投资者则更为谨慎,因欧洲央行干预的时间和方式仍存在不确定性.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。