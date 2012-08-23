〔欧元债市〕德债期货盘初小升,此前美联储公布会议记录

路透伦敦8月23日电---德债期货周四盘初小幅走升,追随美国公债的走势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的会议记录显示,该央行愿意进一步刺激经济.

周三美联储会议记录公布后,美国10年期公债US10YT=RR上涨,随后在亚洲时段部分回吐涨幅.

0605GMT时,德债期货FGBLc1上涨13个跳动点,报142.74.交投料仍动荡,部分投资者押注欧洲央行将最早于下个月干预债市以拉低西班牙和意大利的借贷成本,而另一些投资者则更为谨慎,因欧洲央行干预的时间和方式仍存在不确定性.