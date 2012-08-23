《独家新闻》丸红56亿美元收购Gavilon的完成时间将至少推迟两个月--消息

* 交易预计要到11月完成

* 美国与中国监管审批耗时长于预期

* 围绕Gavilon与ADM对出口港Kalama所有权的讨论也需更久

路透东京/芝加哥8月23日电---据知情人士透露,日本丸红株式会社(8002.T)完成收购美国谷物贸易商Gavilon的时间将延迟至少两个月,因围绕美国西海岸一个重要出口港所有权的谈判以及监管审批将拖延日程.该收购交易价值56亿美元.

这是丸红迄今最大的一笔收购,将助其跻身全球顶级谷物商行列,并将在满足中国日益增长的需求方面处于领跑地位.中国的反垄断机构也在关注此案.

在美国,该交易的症结在于解决Gavilon和谷物加工巨头Archer Daniels Midland(ADM)(ADM.N)之间的业务关系问题.双方共同持有美国西海岸最大港口运营商之一Kalama Export的多数股份.

要求具名的消息人士称,丸红完成收购Gavilon的时间可能要拖延至11月,美国和中国的官员都在考虑该收购的反垄断牵连.这笔交易原定9月结束.

他们称,交易延迟与对美国谷物经营商所有权集中的担忧无关,也不是反对外国公司收购美国资产.

"只是监管程序.不是什么大问题,"一名消息人士透露.

丸红的发言人拒绝置评.

**难题**

另一消息人士称,丸红在5月宣布收购Gavilon时,已经知道后者与ADM之间的业务关系,但围绕未来关系的讨论需要比预期更长的时间.

ADM和Gavilon各持有华盛顿州谷物出口运营商Kalama 45%的股份,其余10%股份是由三菱商事(8058.T)持有.

贸易消息人士称,据信ADM对Kalama具有优先购买权,因此一旦Gavilon易主,ADM将有权购入其所持有的Kalama股份.

ADM、Gavilon和丸红均拒绝置评.

丸红购买Gavilon的交易需得到中国商务部批准,因为这宗交易所打造的企业将是中国的最大谷物供应商之一.

"总之我们预计中国监管机构能在11月对交易放行,这样一来(美国方面的延迟)也就不是什么大问题了,"一消息人士表示.

中国商务部未回复以传真形式发出的交易审批相关提问.(完)