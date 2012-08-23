《汇市解析》—技术面及价位预测

路透伦敦8月23日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
美元/日圆:大跌并坐穿移动均线,是重拾潜在看跌波浪形态(至少跌到6月低点下方)的强烈信号.鉴于6月修正走势是出现在很明显的A-B-C浪形态中,而且B浪低点也已经被击穿,除了跌破77.65日圆日圆,不太可能再有其它浪型.美债收益率下跌也支持上述浪型.
欧元/美元:又一天升穿1.2444美元,向上修正浪延长,迫使我们上看1.2495/1.2557.双重锯齿浪终于达到了最终的目标,小时图上相对强弱指标(RSI)呈现超买和背离,所以不该低估很快出现反转的风险.几个点上方还有更多阻力位,包括78.6%的费波那奇回档技术位和日线图一目均衡云区顶端.
纽约 当日 今年来 2011年
0725GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2564 1.2526 +0.30 -2.94 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.51 78.56 -0.06 +2.04 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 98.66 98.45 +0.21 -0.91 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9554 0.9583 -0.30 +1.90 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5899 1.5880 +0.12 +2.34 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9884 0.9911 -0.27 -3.03 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0522 1.0503 +0.18 +2.90 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8177 0.8133 +0.54 +5.05 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.620 82.550 +0.08 +5.06 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.200 63.950 +0.39 +7.30 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 124.83 124.77 +0.05 +4.43 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2864 1.2901 -0.29 -2.00 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 程琳 审校 王洋
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