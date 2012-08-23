〔中国债市〕PMI初值转跌致利率债收益率略降,短期继续关注逆回购操作

路透上海8月23日电---中国银行间债市周四国债及金融债等利率产品收益率略有下行,幅度在3-5个基点(bp)左右,因今日公布的8月汇丰 中国制造业PMI初值创九个月新低,显示中国经济将继续筑底,对现券形成支撑.

交易员并称,单单一个PMI初值尚无法促使债市发生趋势性转变,中国总的经济形势还需要继续观察.市场方面,近期主要还看公开市场逆回购操作规模及利率走势,其变化或对短债产生影响.

不佳的PMI数据公布后,加之公开市场逆回购继续给予流动性支撑,"金融债,国债都有表现,(收益率大概跌了)3-5bp这样."上海一银行交易员称.

市场对中国经济回暖信号的期待又一次落空.中国宏观先行指标--8月汇丰制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.[ID:nSB1737880]

至于未来市场走势,上海另一银行交易员认为,除了要看未来居民消费价格指数(CPI)等外,近期对短债影响比较明显的应该就是公开市场逆回购操作规模及中标利率的变化.

借助大规模的逆回购操作,央行公开市场本周净投放2,780亿元人民币,创下七个月单周新高;中标利率方面,本周七天期逆回购利率走升5个bp至3.40%,14天期品种则持平在3.60%.[CN/MMTCN]

剩余期限约6.79年的国债120010券最新双边报价tCN120010=CFXM为3.28%/3.24%,上日尾盘为3.31%/3.27%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0613 3.8047

上日 3.0906 3.7987

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7940/2.7380

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.5600/2.4990

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0780/3.0180 (完)

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